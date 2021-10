Sénégal: le roi du mbalax Youssou N'Dour va sortir un nouvel album

Au Sénégal, le roi du mbalax Youssou N'Dour annonce la sortie d’un nouvel album le 12 novembre prochain. Un album et un retour sur la scène musicale attendus alors que le leader du Super-Étoile avait sorti son dernier opus en 2019. Son dernier single Waññi Ko, qui date de juillet, avait provoqué une forte attente chez ses admirateurs.

Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier

Le nom de l’album est encore gardé secret, mais on sait déjà qu’il sera composé de dix titres. Dix morceaux écrits dans des conditions particulières, expliquent Bouba N'Dour, frère de Youssou N'Dour et producteur de l’album.

« C’est un album qui est inspiré un peu de toute cette période, un peu compliquée avec le Covid-19 où il s’est retranché chez lui et qu’il a travaillé, où il a eu le temps d’écrire et de vraiment s’inspirer. Donc, c’est un album qui vient du Sénégal », raconte-t-il.

« On a essayé de s'ouvrir un peu musicalement »

Pour cet album à venir, Youssou N'Dour a signé un contrat avec Universal Afrique pour le distribuer dans le monde entier. C’est un album rythmiquement très sénégalais et qui garde l’ADN du roi du mbalax, mais qui tend vers plus de modernité pour toucher un nouveau public.

« Il a travaillé avec pas mal de jeunes pour garder un peu cette fraîcheur, donc on a eu à travailler avec un grand musicien et producteur qui s’appelle Balla Diabaté, qui est le frère de Sidiki Diabaté, et puis on a eu à travailler avec des jeunes musiciens sénégalais aussi qui sont venus participer. On a essayé de s'ouvrir un peu musicalement », ajoute-t-il.

Si la voix de Youssou N'Dour s’est bien reposée, aucune date de concert n’est encore annoncée.

