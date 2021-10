Bénin : l'opposant Joël Aïvo comparaît devant la Criet

Joël Aïvo est professeur de droit constitutionnel au Bénin. Joël Aïvo/Archive personnelle

La commission d’instruction de la Cour de répression des infractions économiques a interrogé ce lundi 11 octobre l'opposant et constitutionnaliste Joël Aïvo. Le professeur Aïvo, arrêté et en détention depuis le 16 avril dernier, est poursuivi pour « atteinte à la sûreté et blanchiment ». Le professeur et opposant a été interrogé à huis clos pendant plus de 4 heures en présence de ses avocats.