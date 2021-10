Burkina : un dispositif sécuritaire exceptionnel pour le procès de l'assassinat de Sankara

Le jeudi 15 octobre 1987. Il est 16h, heure locale. Le président Thomas Sankara et certains membres du Conseil national de la révolution sont en réunion dans une salle du bâtiment « Burkina » au conseil de l’entente. Il est en tenue de sport, car le jeudi est jour de « sport de masse » au Burkina Faso.



Alouna Traoré, qui rentre de mission du Bénin, prend le premier la parole. À peine a-t-il commencé qu’un véhicule fonce sur le bâtiment où se trouvent Thomas Sankara et ses compagnons. Un commando surgit et des tirs retentissent.



« Ne bougez pas, c’est de moi qu’ils ont besoin », lance Thomas Sankara en se levant, selon Alouna Traoré, le seul rescapé parmi ceux qui étaient avec le père de la Révolution à cette réunion.



Sankara ajuste son survêtement, se souvient Alouna Traoré, et les mains en l’air, il sort le premier de la salle. Aussitôt, il est froidement abattu sur le perron de la salle de réunion. Puis ses compagnons doivent sortir à leur tour, sous les injonctions des assaillants. Les uns après les autres, ils subissent le même sort que le président du Faso.



En tout, treize personnes ont été tuées ce 15 octobre. Thomas Sankara, cinq participants à la réunion et cinq gardes. Les corps sont mis en terre dans la nuit du 15 au 16 octobre, au cimetière de Dagnoen, un quartier à l’Est de Ouagadougou. Enterrés par un groupe de 20 détenus.