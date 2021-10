Vaccin antipaludique : au Kenya, les résultats de la phase pilote jugés encourageants

Un personnel de santé prépare une dose de vaccin antipaludique à Ndhiwa, au Kenya. (image d'illustration) AFP - BRIAN ONGORO

Le vaccin antipaludique dont l’OMS a recommandé mercredi dernier « le déploiement massif » est déjà une réalité dans certaines régions. Le pays est l’un des trois - aux coté du Malawi et du Ghana - à avoir participé à la phase pilote d’introduction de ce vaccin. A Nairobi, on juge les résultats de cette phase pilote encourageants. Non seulement parce qu’elle a permis une réduction de 30% des formes graves de la maladie, selon l’OMS, mais aussi parce que ce nouveau vaccin a été globalement bien accepté par les populations.