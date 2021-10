Attaque de Kouré au Niger: le juge d'instruction a reçu les familles des victimes françaises

Les restes calcinés du véhicule transportant 6 Français et 2 Nigériens, tués dans une attaque dimanche 9 août 2020, dans la région de Kouré, au sud-est de Niamey, la capitale du Niger. BOUREIMA HAMA / AFP

Texte par : RFI

Au Niger, en août 2020, sept humanitaires de l’ONG Acted, six Français et un Nigérien, ainsi que leur chauffeur, étaient massacrés à Kouré, une réserve animalière située à 60 km de la capitale Niamey. Deux procédures judiciaires sont ouvertes, au Niger et en France. Et dans la partie française, les parties civiles ont pu rencontrer pour la première fois le juge d’instruction en charge de l’enquête.