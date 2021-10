Affaire Chebeya-Bazana en RDC: Jacques Mugabo reconnaît sa participation au crime

Le défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya, dont le corps sans vie fut retrouvé dans une voiture à Kinshasa en RDC en 2010. Reuters

Dans l'affaire de l'assassinat des défenseurs des droits de l’homme Floribert Chebeya et Fidèle Bazana, en juin 2010 à Kinshasa, le colonel Christian Kenga Kenga, emprisonné depuis plus d’un an, a refusé de comparaître malgré la sommation de la cour. Mais le lieutenant Jacques Mugabo, lui, est passé aux aveux mercredi 13 octobre, au cours de l'audience en appel. À la surprise des plaignants, il a avoué avoir participé à ce double meurtre.