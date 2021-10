Bénin: un Français, soupçonné d’être derrière un trafic de cocaïne, arrêté au Maroc

Plusieurs kilos de cocaïne saisis par les autorités américaines à Philadelphie. (illustration) AP - Matt Rourke

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Un ressortissant français de 65 ans est aux mains de la police marocaine depuis mardi 12 octobre. Les autorités locales avaient contre lui un mandat d’arrêt international de la justice béninoise. C’est pour l’affaire des 145 kg de cocaïne découverts dans un conteneur au port de Cotonou qu’il était recherché. Depuis le 25 juin, neuf personnes sont en détention provisoire dans cette affaire et poursuivies pour « trafic de drogue et corruption ». Parmi elles, le patron de la brigade anti-drogue, un homme d’affaires et des cadres du groupe Bolloré.