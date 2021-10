Cacao: en Côte d'Ivoire, deux syndicats de planteurs lancent une grève

Audio 01:00

Des agriculteurs travaillent dans une plantation de cacao, près de Sinfra, en Côte d'Ivoire. © ISSOUF SANOGO/AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

En Côte d’Ivoire, deux syndicats de planteurs de cacao, l’ANAPROCI et le SYNAPCI ont entamé une grève. Ils appellent leurs planteurs à occuper le terrain, faire des sit in devant les délégation du conseil Café-Cacao en province et à ne pas vendre leurs fèves. Les grévistes affirment n’avoir jamais vu la couleur des primes promises pour soutenir la filière frappée de plein fouet par la pandémie de Covid-19.