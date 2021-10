L'homme d'affaires congolais Lucien Ebata mis en examen à Paris

Lucien Ebata a été mis en examen jeudi dernier par un juge d’instruction du Parquet national financier de Paris. (image d'illustration) © RFI / François-Damien Bourgery

On en sait un peu plus sur la mise en examen d’un homme d’affaire congolais, conseiller du président Denis Sassou-Nguesso. Lucien Ebata a été mis en examen jeudi dernier par un juge d’instruction du Parquet national financier de Paris. Une institution judiciaire chargé de traquer la grande délinquance économique et financière. Homme d’affaire, patron d’une société de trading Orion Group, il est également présenté comme un conseiller spécial du président congolais.