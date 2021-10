Togo: le journal «The Guardian» suspendu pour quatre mois

Capture d'écran du Journal togolais The Guardian © togo-online.net/capture d'écran

Au Togo, le journal The Guardian est suspendu depuis hier mardi 12 octobre pour les quatre prochains mois et son directeur se voit retirer sa carte de presse retirés pour la même durée. La raison ? Ambroise Yawo Kpondjo ne s'est pas rendu à une convocation de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Il devait se présenter pour s'expliquer sur un éditorial de son journal dans lequel il dénonçait des cas de vaccination d'élèves mineurs, contrairement à la loi. Pour la HAAC, il s'agit d'une information mensongère, ce que le journaliste dément.