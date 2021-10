Cameroun: vives tensions à Buea après la mort d’une enfant

Les violences ont éclaté après la mort d'une fillette de 4 ans tuée par une balle tirée par un gendarme alors qu'elle se trouvait avec sa maman sur le chemin de l'école. Le drame a dégénéré en insurrection.

Avec notre correspondant à Yaoundé, Polycarpe Essomba

La situation est assez tendue depuis ce jeudi matin 14 octobre dans la ville de Buea. Une vraie étincelle dans la poudrière qu’est aujourd’hui cette partie du Cameroun en proie à une grave crise sécuritaire depuis bientôt cinq ans.

Ce matin, peu avant huit heures, une dame qui conduisait sa petite fille à l’école à bord de sa voiture a été interpellée à un contrôle de gendarmerie. La dame, selon plusieurs témoins de la scène, n’aurait pas obtempéré. Après quoi le gendarme a tiré sur la voiture. La balle a mortellement atteint la petite fille, assise sur la banquette arrière.

Un gendarme tué

Il n’en fallait pas plus pour mettre le feu aux poudres. Le gendarme a été à son tour mortellement bastonné et lapidé par la population en furie. Plusieurs centaines de personnes ont ensuite paradé dans les rues de la ville avec la dépouille de la fillette avant de prendre la direction des services du gouverneur de la région.

Le gouverneur et les autres autorités de la ville mettent tout en œuvre pour faire retomber la pression et la colère de la population. Plusieurs coups de feu ont été entendus et les écoles et commerces ont fermés. La ville de Buea, suite à cette panique, est déjà plongée dans un état de quasi-ville morte.

