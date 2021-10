Burkina Faso: l'hommage présidentiel à Thomas Sankara, assassiné il y a 34 ans

Le président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, dépose une gerbe de fleurs aux pieds de la statue du capitaine assassiné Thomas Sankara. AFP - OLYMPIA DE MAISMONT

Roch Marc Christian Kaboré a célébré la mémoire du capitaine Thomas Sankara et de ses douze collaborateurs assassinés le 15 octobre 1987, lors du coup d’État qui a porté Blaise Compaoré au pouvoir. C’était en présence de plusieurs personnalités, des présidents d’institutions nationales et internationales, du Comité international mémorial Thomas Sankara (CIMTS) et des parents des victimes de ce drame. Le Ghana était représenté par le fils du défunt président John Jerry Rawlings.