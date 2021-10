Le groupe de l’homme d’affaires français Vincent Bolloré va-t-il quitter l'Afrique?

L'homme d'affaires français, Vincent Bolloré. ERIC PIERMONT / AFP

La question se pose selon le quotidien français « Le Monde » qui affirme que le groupe Bolloré a chargé une banque d'affaire d'étudier la cession de son activité logistique en Afrique. Une branche qui emploie plus de vingt mille personnes. Bien avant de devenir un magnat des médias et de la communication Bolloré avait fait fortune grâce à son activité portuaire et ferroviaire en Afrique.