Mali: les élections menacées par l'offensive de la Katiba Macina dans le centre?

Texte par : David Baché 2 mn

La situation sécuritaire se dégrade tragiquement dans le pays. Depuis plusieurs semaines, la Katiba Macina d’Amadou Kouffa, membre du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, le Jnim d’Iyad Ag Ghaly, est à l’offensive dans plusieurs secteurs du centre du pays : Gourma, pays Dogon, cercles de Niono et de Djenné… Les populations civiles en font les frais et cette situation sécuritaire alarmante est invoquée par les autorités pour justifier une éventuelle prolongation de la durée de la transition.