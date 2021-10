Soudan: les dissensions s'accentuent au sein des forces de la transition

Un manifestant brandit le drapeau national à Khartoum (image d'illustration). ASHRAF SHAZLY AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

De nouveaux craquements au sein de la transition au Soudan. Alors que les tensions ente civils et militaires sont déjà à leur comble, les dissensions s’accentuent au sein du FFC, les Forces de la liberté et du changement, l’alliance qui a été le fer de lance des manifestations qui ont abouti à la chute d’Omar El Béchir. Deux factions rebelles, qui avaient rejoint la transition à la faveur de l’accord de Juba il y a un an, ont décidé de former une alliance dissidente, et plaident pour un remaniement des autorités de transition.