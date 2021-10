Tchad: le projet de budget du Conseil national de transition fuite et crée des remous

Le président du Conseil national de transition, Haroun Kabadi, le 5 octobre 2021 à Ndjamena. © DJIMET WICHE/AFP

Des documents estimant ce budget à près de neuf milliards de francs CFA ont fuité dans la presse locale le jeudi 14 octobre. Les 93 membres ont été installés dans leurs fonction le 5 octobre et auront notamment la lourde tâche d'examiner le projet de nouvelle Constitution du pays. Si ces fuites ont fait vivement réagir sur les réseaux sociaux, au Conseil national de transition (CNT), on reste plus mesuré.