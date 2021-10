Sénégal: faible mobilisation de soutien aux droits des militants

Manifestation le 15 octobre place de la Nation à Dakar pour soutenir le droit d'activistes comme Guy Marius Sagna. © Théa Ollivier/RFI

À Dakar, une marche pacifique et autorisée s'est déroulée vendredi 15 octobre pour demander une justice plus équitable et le respect des droits des activistes. Organisée par des collectifs de la société civile et des partis politiques, elle a regroupé à peine une centaine de manifestants jusqu’en fin de journée.