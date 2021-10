Fespaco 2021: mettre en avant les nouvelles générations

Cérémonie d'ouverture du Fespaco 2021 avec une troupe de danseurs évoluant sur une chorégraphie de Serge Aimé Coulibaly. © Guillaume Thibault / RFI

Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) est bel et bien lancé. Malgré la pandémie et malgré la crise sécuritaire qui touche le Burkina Faso, le festival du cinéma africain a démarré ce samedi 16 octobre en fin d’après-midi, avec la traditionnelle cérémonie d’ouverture au palais des sports. La compétition officielle, les diffusions des films, documentaires et séries ont débuté ce dimanche 17 octobre, mais la cérémonie de lancement a clairement marqué les esprits.