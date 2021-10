Gambie: le rapport de la Commission Vérité et Réconciliation, enjeu de la présidentielle?

Yahya Jammeh lors de son départ de Gambie le 21 janvier 2017. REUTERS/Thierry Gouegnon

Texte par : RFI Suivre 1 mn

« Never again », « plus jamais ça » ont scandé samedi 16 octobre des centaines de manifestants à Banjul, la capitale de la Gambie. Une manifestation de soutien aux victimes de l'ancien régime et pour demander justice pour les crimes commis sous la présidence de Yahya Jammeh. Alors que la présidentielle du 4 décembre approche, la Commission Vérité, Réconciliation et Réparation a reporté il y a deux semaines et demi pour la troisième fois la remise de son rapport.