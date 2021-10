Journée mondiale du refus de la misère

Au Bénin, le projet Nokoué apporte de l'eau potable aux habitants

Audio 01:21

Borne fontaine sur les bords du lac Nokoué. © Jean-Luc Aplogan / RFI

Texte par : RFI

Le lac Nokoué, le plus grand lac du sud du Bénin, d’une superficie de 150 km2 environ, abrite six communes dont la célèbre cité lacustre Ganvié, une des grandes attractions touristiques du pays. Pendant de longues années et faute d’eau potable à proximité, une partie des 118 000 habitants de la région buvait encore l’eau du lac. Emmaüs international y a appuyé et financé une infrastructure de production et de distribution d’eau potable et d’assainissement. Le projet Nokoué est aujourd'hui un modèle participatif, bien géré et qui fonctionne bien.