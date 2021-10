Recep Tayyip Erdogan se rend sur le continent africain, étapes prévues en Angola, Nigeria et Togo

Le président turc entame, ce dimanche 17 octobre, une visite sur le continent africain qui dure jusqu'à mercredi. Recep Tayyip Erdogan est attendu en Angola aujourd'hui. Il se rendra ensuite au Nigeria, puis au Togo.

Pour Jean Marcou, titulaire de la chaire Méditerranée-Moyen Orient à Sciences Po Grenoble, les tournées qu'effectuent régulièrement en Afrique le président ou de hauts responsables turcs montrent la place du continent africain dans la politique étrangère de la Turquie.

« Visites annuelles »

D'après ce spécialiste de la Turquie, « il y a effectivement depuis une dizaine d’années, on l’observe, des visites annuelles pratiquement du chef de l’État turc ou de responsables de haut niveau en Afrique. Cela montre en réalité l’importance de l’Afrique dans la politique étrangère de la Turquie pour des raisons à la fois stratégiques, économiques et voire militaires aujourd’hui. »

Un « nouveau stade »

« Ce qui est assez intéressant, poursuit M. Marcou, c’est que la politique étrangère de la Turquie en Afrique s’est d’abord tournée vers l’Est et vers des pays musulmans, alors que désormais, on observe depuis quelques années que l’Ouest est l’objet de toutes les attentions de la Turquie, y compris des pays qui ne sont pas majoritairement musulmans. En plus, ce sont trois pays [Angola, Nigeria, Togo] qui ont des liens historiques variés. Donc, cette tournée montre aussi un nouveau stade dans la dimension que prend la politique étrangère de la Turquie en Afrique ».

