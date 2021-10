Covid-19 au Congo-Brazzaville: l'opération «Coup de poing» du Premier ministre

Le Premier ministre congolais, Anatole Collinet Makosso, a lancé, lundi 18 octobre, à Brazzaville, une opération « Coup de poing » de 45 jours afin d'intensifier la lutte contre la propagation du Covid-19 dans le pays et réduire l'impact d'une troisième vague.

Avec notre correspondant à Brazzaville, Loïcia Martial

L’Opération « Coup de poing » devra agir efficacement sur sept urgences, dont la première est la vaccination, selon le Premier ministre Anatole Collinet Makosso.

« Il est envisagé de vacciner au moins 750 000 personnes au cours de l’opération "coup de poing", ce qui va nous permettre d’atteindre un total de 1 029 089 personnes vaccinées, soit une couverture vaccinale de plus 20% et espérer atteindre au moins 30% à la fin de l’année, puis 60% à la fin du premier semestre 2022 », a-t-il affirmé.

En matière de vaccination, le pays est encore loin du compte parce qu’il n’a vacciné officiellement que 4,3% de sa population.

« Par la force publique »

Autre axes de l’opération « Coup de poing » : le renforcement et le contrôle du respect des mesures barrières. Selon le chef du gouvernement, « il s’agit notamment de faire respecter, avec la plus grande rigueur, par la force publique, le couvre-feu, l’interdiction des cérémonies de mariage, le port obligatoire de masques et la distanciation physique d’un mètre lors des manifestations publiques. »

À ce jour, le Congo a enregistré près de 16 000 cas confirmés du Covid-19 dont 231 décès recensés en milieu hospitalier.

