Fespaco: l’émotion d’«En route pour le milliard» un documentaire sur le guerre des 6 jours

Affiche «En route pour le milliard», de Dieudo Hamadi. © Allociné/En route pour le milliard

Au Fespaco, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, les projections officielles ont débuté ce dimanche. Plusieurs catégories existent : longs métrages, mais aussi documentaires. En sélection, « En route pour le milliard » du Congolais Dieudo Hamadi revient sur la guerre des Six jours dans la ville de Kisangani, guerre entre les armées rwandaises et congolaises.