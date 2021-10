Guinée: 50 ans après les exécutions sommaires, des pas vers la reconnaissance des victimes

Y aller, c'est d'abord cette première reconnaissance [de l'État]. Deuxièmement, c'est réconforter tous ceux qui pleurent depuis ces années. Et puis c'est une manière aussi politique d'un début de volonté de faire la lumière sur ce point historique assez douloureux de notre histoire [...] Je ne pourrai pas dire qu'il y a une volonté d'épargner Sékou Touré, mais plutôt une prudence de ne pas réveiller le dossier parce que cela pourrait effriter aussi bien le tissu social mais aussi les élans politiques de tous ceux qui sont venus après Sékou [...] Alpha Condé a dit qu'il reprenait la Guinée là où Sékou Touré l'avait laissée ce qui faisait entendre qu'Alpha avait donc mis trait sur ces exactions-là et que cela n'en constituerait pas une priorité pour lui et cela a été le cas pendant tout son mandat, il n'y a pas eu de procès, encore moins de discours de reconnaissance, de serait-ce que d'endossement du point de vue de la continuité de l'État.