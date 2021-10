Niger: attaque d’un poste de police à la frontière du Burkina Faso

Région de Tillabéry au Niger (illustration) où s'est déroulée une meurtrière attaque contre l'armée nigérienne. RFI/Sayouba Traoré

L'attaque, ce dimanche 17 octobre 2021, d'un poste de police dans la région de Tillabéry, à l'ouest du pays, a fait trois morts et sept blessés, dont quatre dans un état grave. C'est le poste frontalier de Petelcolé, à quelques kilomètres de Tera et sur la frontière entre le Niger et le Burkina Faso, qui a été attaqué par des hommes armés.