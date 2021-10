10 ans après, les circonstances de la mort de Mouammar Kadhafi restent un mystère

Mouammar Kadhafi, leader libyen de 1969 à 2011. REUTERS/Alessandro Bianchi

Texte par : Alexandra Brangeon Suivre 3 mn

C’était il y a 10 ans jour pour jour : le 20 octobre 2011, le leader libyen Mouammar Kadhafi était tué. À l’époque, les rebelles du Conseil national de transition (CNT), appuyés par Washington, Paris et Londres, se battent contre l’armée libyenne. Tripoli est aux mains du CNT et Mouammar Kadhafi en fuite. Les rebelles soupçonnent qu’il est retranché à Syrte, sa ville d’origine et lancent un dernier assaut. Dans les heures qui suivent, on apprend sa capture, puis sa mort. Jusqu'à aujourd’hui, les circonstances de son décès ne sont toujours pas claires.