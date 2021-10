Bénin: la Criet annonce une nouvelle saisie de drogue à l’aéroport de Cotonou

Le mardi 12 octobre 2021, monsieur Touré Abdel Kader a été interpelé dans le 1er arrondissement de Cotonou en compagnie de trois autres personnes. L’intéressé, arrivé à Cotonou par le vol Rwandair en provenance d’Afrique du Sud, était porteur d’une valise qu’il remettait au nommé Maduka Okey, lorsqu’il a été mis aux arrêts. La fouille de cette valise a permis de découvrir cet emballage d’une poudre blanchâtre d’un poids total de 10,5 kg. À l’analyse de cette substance, il s’est avéré qu’il s’agissait d’héroïne. Il est apparu que ceux-ci ont bénéficié de la complicité des fonctionnaires de police et des eaux et forêts, en service à l’Aéroport international de Cotonou. Ils ont par conséquent tous été interpelés. Au total, dix personnes impliquées dans ce trafic ont été inculpées. Le destinataire final du produit, ainsi que les autres membres de ce qui apparaît comme un réseau organisé, ont été d’ores et déjà identifiés et font l’objet d’une recherche active.