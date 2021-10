Soudan: à Port-Soudan, la tribu Béja bloque les routes et le transit des marchandises vers Khartoum

Soudan: manifestations anti-gouvernementales à Port-Soudan, le 17 octobre 2021.

La crise politique se poursuit au Soudan alors que des manifestants ont organisé un sit-in devant le palais présidentiel appelant à la chute du gouvernement de transition mené par Abdallah Hamdok. Le cabinet du Premier ministre a annoncé la création d'une « cellule de crise » pour tenter de faire baisser les tensions. Une faction dissidente des mouvements civils tente de déstabiliser le partenariat scellé à la chute d’Omar el-Béchir entre militaires et civils. Dans les rues, les manifestants réclament le retour des militaires au pouvoir. La tension politique est à son paroxysme alors que l’économie est toujours plongée dans le marasme. Et dans l’est du pays, des blocages sont en cours à Port-Soudan, sur la mer Rouge, et sur la route principale menant aux terminaux d’import-export du pays. Menés par le chef de la tribu des Béja, Mohammed el-Amin Tirik, les protestataires demandent également la démission du gouvernement et la renégociation des accords de paix de Juba qu’ils jugent en leur défaveur.