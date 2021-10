Tchad: disparitions et arrestations signalées dans la communauté gorane

Dans cette image diffusée par l'armée tchadienne le 18 avril, des rebelles présumés appartenant au Fact sont faits prisonniers suite à des affrontements avec des soldats à Nyze, dans le Kanem, le 17 avril 2021 (photo d'illustration). AFP - -

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Idriss Déby Otno a été officiellement tué le 20 avril dernier lors d’affrontements entre l’armée tchadienne et les rebelles du Front pour l'alternance et la concorde au Tchad (FACT) dans la province du Kanem. Les Gorane Kreda, majoritaires dans ce groupe rebelles mais aussi dans cette province de l’ouest du pays, se disent victimes d’arrestations arbitraires et de nombreuses autres exactions de la part des forces de défense et de sécurité du Tchad.