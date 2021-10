À Conakry, le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló prône le rapprochement

Dans le cadre d'une visite d’amitié et de travail, je suis arrivé ce 20 Oct à Conakry et accueilli par mon homologue, le président du Comité National de Rassemblement et du Développement, le Colonel Mamadi Doumbouya et les membres des missions diplomatiques accréditées en Guinée. pic.twitter.com/yPfJxa9Q7J