Algérie-Énergie: Sonatrach rassure l'Espagne et l'Italie, malgré la crise avec le Maroc

Le logo de la société Sonatrach au sommet d'un immeuble d'Alger, le 9 février 2018. AP - Anis Belghoul

Texte par : RFI Suivre 2 mn

L'Algérie, à travers sa société nationale d'hydrocarbures Sonatrach, a engagé des discussions avec ses clients traditionnels importateurs de gaz, l'Espagne et l'Italie. Ces pays sont inquiets suite à la crise diplomatique qui s'est aggravée entre Alger et Rabat et qui pourrait conduire à une rupture des importations via le gazoduc « Maghreb-Europe », qui traverse le territoire marocain pour acheminer le gaz algérien vers l'Espagne et le Portugal. L'Algérie multiplie les déclarations et les gestes pour rassurer ses clients en Europe.