Covid-19 au Cameroun: l'ordre des avocats inquiet d’une obligation vaccinale sans encadrement législatif

Un certain nombre d’administrations publiques ont imposé l’obligation vaccinale -soit le gouverneur, soit le directeur de tel hôpital, soit le directeur de telle entreprise publique- en les accompagnant, la plupart du temps, par des discriminations des personnes non vaccinées et même par l’expulsion de ces personnes de certains services publics. Il faut que cette obligation s’accompagne d’un texte législatif et réglementaire, d’une loi, donc, prise par l’Assemblée nationale et discutée au Sénat.