Eswatini: une délégation de la SADC attendue après des manifestations qui ont fait 7 morts

La délégation de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), emmenée par un ancien ministre sud-africain, doit y rencontrer le roi Mswati III, après les violentes manifestations de ces derniers jours. Selon la société civile, au moins sept personnes ont été tuées ce mercredi 20 octobre 2021 lors d’une manifestation contre le régime.

Cette manifestation, à l’appel de fonctionnaires, avait été autorisée par les autorités avant d’être finalement interdite. Ce mercredi, la police et l’armée ont tenté de bloquer et de disperser plusieurs centaines de manifestants qui tentaient de se rassembler dans la capitale Mbabane.

Mercredi soir, le syndicat des fonctionnaires donnait comme bilan un mort et au moins 80 blessés. Ce jeudi matin, la société civile parle de sept personnes tuées, un chiffre qui reste encore à confirmer. Pour rappella dernière vague de contestationen mai et juin 2021 avait fait plus d’une vingtaine de morts.

Les manifestants réclament plus de démocratie dans cette monarchie absolue, la dernière du continent, où le Premier ministre est choisi par le roi et les partis politiques sont interdits depuis plus de 40 ans. Les manifestants veulent donc un changement de Constitution, plus de liberté politique, de liberté d’expression. Ils demandent également la libération de deux députés, emprisonnés depuis juillet, qui ont été inculpés pour trahison et meurtre après avoir demandé des réformes et soutenu le mouvement de contestation.

Ce matin, une partie de la capitale est à l’arrêt, tous les services de l’État sont fermés. Les écoles, lycées et universités n’accueillent pas d’élèves depuis plus d’une semaine. Seule une partie des commerces a ouvert.

