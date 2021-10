RDC: mise en place d’une «police des polices» pour moraliser les agents nationaux

La structure existait déjà sur le papier, mais vient d’être « redynamisée ». Près de 72 officiers de cette unité ont prêté serment, ce jeudi 21 octobre 2021, en qualité d’officiers de police judiciaire. L’objectif est de traquer tous les comportements ne respectant pas les valeurs de la police.

Avec notre correspondant à Kinshasa, Kamanda Wa Kamanda

Des policiers affectés à la circulation routière qui tracassent les conducteurs, d’autres chargés d’encadrer des manifestants qui les chargent sans ménagement, d’autres encore qui rançonnent les paisibles citoyens. Ce sont des scènes très fréquentes dans les provinces du pays.

Selon le général Raüs Chalwe Ngwashi, il faut mettre fin à toutes ces pratiques : « On a formé des inspecteurs, surtout pour continuer à traquer tous les anti-valeurs dans la police et à traquer aussi des commandants qui détournent les biens des policiers. »

Il y a aussi des policiers qui eux-mêmes sont victimes des abus de leur hiérarchie, pour le général Raüs Chalwe Ngwashi : « On a essayé de former les agents à être loyaux et à savoir comment être à l’écoute des policiers qui sont en détresse, dans l’exercice de leurs fonctions. »

Les 72 inspecteurs ont prêté serment devant le procureur de la République, en présence du vice-Premier ministre chargé de l’Intérieur. La Monusco et Europol ont participé à la formation de ces policiers.

