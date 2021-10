Restitution d’œuvres d’art au Bénin: le président Talon annoncé en France le 9 novembre

Pour ce qui concerne la signature de l’acte de transfert, nous avons une fenêtre entre le 8 novembre et le 10 novembre. Et selon toute probabilité, ce sera le 9 novembre à l’Élysée. Cette information me donne une satisfaction relative, parce que nous venons de franchir une étape décisive historique, mais ce n’est qu’un début par rapport à cette coopération que le gouvernement du Bénin et son président ont voulu avoir avec la partie française.