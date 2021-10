Cameroun: un an après l’attaque de l’école de Kumba, «un procès non équitable»

L'école de Kumba visée par une attaque meurtrière, le 25 octobre 2020. REUTERS/ Josiane Kouagheu

Au Cameroun, il y a quasiment un an jour pour jour, le 24 octobre 2020, sept enfants étaient tués et au moins treize autres blessés dans l’attaque d’une école, à Kumba, dans le sud-ouest du pays. Un procès a eu lieu entre décembre et septembre dernier. Douze personnes ont été jugées par le tribunal militaire de Buea. Human Rights Watch parle d’un « simulacre de procès ».