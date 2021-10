Mali: le Conseil de sécurité de l’ONU attendu à Bamako

Une délégation du Conseil de sécurité des Nations unies doit atterrir à Bamako, samedi 23 octobre dans l'après-midi. Une visite officielle de deux jours qui s’inscrit dans le cadre des consultations régulières entre le gouvernement malien et l’ONU depuis la création de la Minusma en 2013. Mais cette visite survient dans un contexte très tendu, Bamako croisant le fer avec ses partenaires internationaux sur l’éventualité d’un contrat avec les mercenaires russes du groupe Wagner, et surtout sur un éventuel allongement de la période de transition. Les autorités se sont engagées sur une période de 18 mois mais envisagent à présent de repousser l’échéance prévue.

Publicité Lire la suite

La délégation du Conseil de sécurité sera menée par le Kenya, qui préside le Conseil en ce mois d'octobre, le Niger et la France. Des rencontres sont prévues avec l’équipe gouvernementale malienne et avec le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, mais également, précise-t-on de source onusienne, avec les groupes armés signataires de l’accord de paix de 2015 et la société civile.

De son côté, le ministère des Affaires étrangères malien précise que « l’objectif principal de cette mission est d’évaluer la situation politique, sécuritaire et humanitaire », ainsi que le respect des droits de l'Homme dans le pays. Il s’agira aussi, indique le ministère, de « l’état de la mise en œuvre (des mesures prioritaires) » de l’accord de paix, et surtout « du calendrier de la Transition ».

L’organisation des élections présidentielle et législatives, qui doivent mettre un terme à la période de transition initiée avec le coup d’État militaire d’août 2020, est l’objet d’un bras de fer entre Bamako et ses partenaires africains et internationaux. Ces derniers rappellent depuis des mois les autorités maliennes à leur engagement d’organiser ces élections en février prochain. La présidence et le gouvernement maliens de Transition, eux, ne cachent plus leur souhait que la date soit repoussée et fixée lors des prochaines Assises nationales, qui doivent s’achever fin décembre.

Le Conseil de sécurité de l’ONU doit effectuer une visite samedi et dimanche au Mali🇲🇱 pour faire le point sur la transition@UN_MINUSMAhttps://t.co/OA3zapaIQL — ONU Info (@ONUinfo) October 22, 2021

À l’issue de cette visite au Mali, la délégation onusienne s’envolera dimanche après-midi pour Niamey, la capitale du Niger.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne