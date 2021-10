Niger: les nuits du hip-hop à Niamey

Audio 04:23

Vue générale de la capitale du Níger, Niamey (image d'illustration). Souleymane AG ANARA AFP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Avis aux amateurs de hip-hop, à Niamey, au Niger. Deux nuits du hip-hop sont prévues, dans la capitale nigérienne, au centre culturel franco-nigérien Jean-Rouch. La première a eu lieu au soir du vendredi 22 octobre, avec la projection du documentaire « Lilwal » du réalisateur Frédéric Péchot qui retrace l'évolution du hip-hop nigérien. La seconde aura lieu au soir de ce samedi 23 octobre, avec un concert qui réunit des artistes « old school » et « new school ».