RDC: malgré les critiques, Félix Tshisekedi confirme Denis Kadima à la tête de la Céni

Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, le 9 novembre 2019. Sumy Sadurni / AFP

Texte par : RFI Suivre 3 mn

Le président Félix Tshisekedi a confirmé, dans la soirée du vendredi 22 octobre, la nomination de Denis Kadima à la tête de la Commission électorale nationale indépendante (Céni). Et ce en dépit de l'opposition de deux des huit confessions religieuses – catholiques et protestants – ainsi que des partis d'opposition et même de certains des membres de l'Union sacrée, comme Moïse Katumbi et Vital Kamerhe.