RDC: qui est Denis Kadima, le nouveau président de la Céni?

En RDC, après des semaines de négociations et de bras de fer, Denis Kadima a été confirmé, vendredi 22 octobre, par le chef de l’État à la tête de la Commission électorale nationale indépendante (Céni).

Âgé de 60 ans, Denis Kadima impressionne avant tout par son CV. Cet expert électoral a été formé à l’université de Lumbumbashi et a obtenu un master d’une des plus grandes universités sud-africaine, celle de Witwatersrand.

Le nouveau président de la Céni dirige depuis 2002 l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, basé à Johannesburg et, avant cela, a travaillé pour le National Democratic Institute, un think tank américain. Fort de cette expérience, il a apporté un appui technique à différentes missions d’observation avec l’Union africaine, la Cédéao ou encore la Sadc.

Au total, Denis Kadima, qui parle cinq langues, a participé à plus de 80 processus électoraux. Ce fut par exemple le cas au Soudan, en Tunisie et, plus récemment, en Côte d'Ivoire où il a conduit la mission conjointe avec le Carter Center lors de la présidentielle d’octobre 2020.

Le Kasaï, « seul point commun » avec le président

Et pourtant l’opposition et notamment les Églises catholiques et protestantes -qui ne remettent pas en cause ses compétences - se sont farouchement opposées à sa candidature, l’accusant d’être trop proche du chef de l’État, et de ne pas être impartial. L’acharnement à l’imposer n’a fait qu’accroitre les soupçons.

Denis Kadima est issu de la province du Kasaï tout comme le président Félix Tshisekedi mais « c'est son seul point commun avec le chef de l'État », indiquent ses partisans qui demandent à ce qu'il soit jugé sur son travail.

Aussitôt investit, Denis Kadima a promis aux Congolais un processus électoral crédible. Sur ton compte Twitter, le nouveau président de la Ceni a remercié le chef de l’État. Et tenté de rassurer en promettant de tenir les élections dans les délais constitutionnels.

