Municipales en Afrique du Sud: l'Alliance démocratique vante la bonne gestion de ses villes

Plus qu'une semaine avant les élections locales du 1er novembre en Afrique du Sud, dans les 278 municipalités du pays. Lors du précédent scrutin en 2016, le parti de l'Alliance démocratique (DA) avait créé la surprise en récupérant trois grandes villes à l'ANC, le parti au pouvoir, dont le poumon économique, Johannesburg, depuis reperdu au profit de l'ANC. Objectif reconquête donc pour le premier parti d'opposition qui organisait son dernier rassemblement national hier à Johannesburg.

Avec notre correspondant à Johannesbourg, Romain Chanson

Les victoires, historiques certes, aux élections locales de 2016 ont laissé un goût de trop peu dans la bouche des militants de l'Alliance démocratique. L'absence de majorité empêchant parfois de gouverner à 100%.

« L'Alliance démocratique a gouverné Johannesburg de 2016 à 2019 et on a observé l'amélioration des services de bases grâce à nos investissements dans les infrastructures, mais depuis que l'ANC a repris le pouvoir, la ville est négligée. »

L'Alliance démocratique fait campagne sur les même thèmes que ses concurrents : assurer l'accès aux services de première nécessité. Le parti veut convaincre qu'une ville sous sa direction, c'est une ville mieux gérée.

« Les communautés souffrent des coupures d'eau et d'électricité, des canalisations qui s'écoulent dans la rue et ils désespèrent de voir du changement... Nous contrôlons environs 10% des municipalités dont Le Cap et ces municipalités sont celles qui sont le mieux gérées », assure Cilliers Brink, porte-parole du parti.

La campagne de l'Alliance démocratique aura surtout été marquée par une vive polémique liée à une campagne d'affichages provocante dans un quartier sensible en périphérie de Durban. Un faux pas qui pourrait coûter cher au parti.

