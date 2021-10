Rwanda: le gouvernement assouplit les mesures anti-Covid-19

Le personnel médical du Rwanda Biomedical Center de Kigali procédant à des tests de dépistage du Covid-19, le 28 juillet 2020. AP

Texte par : RFI Suivre 2 mn

C’est presque un retour à la normale au Rwanda, au terme d’un an et demi de mesures très strictes contre le Covid-19. Le pays a déjà vacciné entièrement plus d’un million et demi de personnes, tandis que le double a déjà reçu une première dose. Et les cas baissent.