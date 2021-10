Congo-Brazzaville: démarrage d'une campagne de sensibilisation à l'alcool au volant

La circulation routière est encore meurtrière au Congo-Brazzaville et la consommation d'alcool en est une cause. © Flickr

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au Congo-Brazzaville, les accidents de la route tuent beaucoup. La conduite en état d’ivresse est la principale cause de ces accidents. En vue de sensibiliser les conducteurs, le ministère des Transports avec la Direction générale des transports terrestres et les Brasseries du Congo (Brasco) viennent de conclure un protocole d’accord portant sur la prévention. Une initiative appréciée par l’Association des consommateurs qui réclame plus d’actions.