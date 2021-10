Jean-Pierre Lacroix au Burundi, une première pour un représentant onusien depuis 2016

Le secrétaire général adjoint des Nations unies, en charge des questions de maintien de la paix est arrivé à Bujumbura ce lundi, après un déplacement en République démocratique du Congo. Il doit s'entretenir aujourd'hui avec le président burundais et son ministre des Affaires étrangères.

Publicité Lire la suite

Durant sa première journée, Jean-Pierre Lacroix a rencontré les ministres de l'Intérieur, de la Défense et le chef d'état-major burundais. Les relations entre le Burundi et les Nations unies sont tumultueuses depuis la crise de 2015. En mai, le dernier bureau de l'organisation à Bujumbura a été fermé, les autorités burundaises ne supportant plus d'être pointées du doigt pour leurs violations des droits de l'homme.

D'après une source à l'ONU, la rencontre de ce lundi a d'abord porté sur la sécurisation de la frontière entre le Burundi et la RDC, mais aussi sur la crise centrafricaine alors qu'une feuille de route pour la paix a été adoptée en septembre, par les chefs d'État de la région des Grands Lacs.

Autre sujet : l'envoi d'un second contingent de casques bleus burundais en RCA a, selon un diplomate, été remis sur la table. C'est une vieille requête de Bujumbura. L'enjeu est de taille pour le pays car les revenus tirés des missions de maintien de la paix à l'étranger représentent aujourd'hui la première source de rentrée de devises de son économie.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne