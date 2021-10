Analyse

Soudan: d'un équilibre politique précaire au coup d'État

Des milliers de Soudanias sont sortis dans les rues de Khartoum ce lundi 25 octobre 2021 pour protester contre le coup d'Etat de l'armée. AFP - -

Texte par : Léonard Vincent Suivre 3 mn

Au Soudan, le coup d'État de l'armée contre les civils, avec qui elle partageait le pouvoir depuis la révolution de 2019, est survenu dans un climat politique de plus en plus tendu. Depuis des semaines, les militaires exigeaient une dissolution du gouvernement, quand la composante civile du pouvoir la refusait totalement, mettant un terme à plus de deux ans de manœuvres et de compromis.