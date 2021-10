Soudan: l'ombre d'un coup d'État, plusieurs responsables de l'exécutif arrêtés

Des manifestants brandissant le drapeau national ont incendié des pneus en différents endroits de Khartoum ce 25 octobre (image d'illustration datant du 21 octobre). - AFP/File

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Des hommes armés non identifiés ont arrêté, tôt ce lundi 25 octobre au matin, plusieurs dirigeants soudanais à leurs domiciles, après des semaines de tensions entre les autorités militaires et civiles de transition dans ce pays d'Afrique de l'Est. La plupart des ministres et les membres civils du Conseil de souveraineté qui chapeaute la transition au Soudan ont été arrêtés, a confirmé le ministère de l'Information.