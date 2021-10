Avec le e-naira, le Nigeria veut rendre sa «politique monétaire plus efficace»

Le Nigeria est le premier pays d'Afrique à se doter d'une monnaie numérique, baptisée le e-naira. Le président Muhammadu Buhari a lancé en personne la devise virtuelle, ce lundi 25 octobre, depuis le palais présidentiel d'Aso Rock, à Abuja. Le chef de l'État a notamment estimé que le e-naira pourrait contribuer au PIB nigérian à hauteur de 29 milliards de dollars dans les dix prochaines années.

Avec notre correspondante à Lagos, Liza Fabbian

La monnaie numérique lancée par la Banque centrale du Nigeria est porteuse de grands espoirs pour l'économie du pays, disent les autorités. Selon le président Muhammadu Buhari, le e-naira contribuera « à augmenter les envois de fonds, à favoriser le commerce trans-frontalier (...) à rendre la politique monétaire plus efficace » et même faciliter le versement d'aides sociales aux citoyens bénéficiaires.

Quatre ans de travail

Le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria a salué ce lundi ce nouveau système de paiement, « parmi les plus avancés du monde et certainement le plus en pointe d'Afrique ». Il aura fallu quatre ans de travail à l'institution pour lancer le e-naira avec la promesse de faciliter l'inclusion bancaire et la transition de nombreux Nigérians vers l'économie formelle. Les transactions en e-naira devraient même à terme être possibles sans accès à l'internet.

Freiner l'usage du bitcoin

Avec cette devise numérique, l'état nigérian espère bien voir ses recettes fiscales s'accroître, tout en mettant un frein à l'usage des cryptomonnaies, telles que le bitcoin, qui échappent à toute régulation étatique. Pour encourager l'utilisation du e-naira, l'accès à la plateforme dédiée et aux transferts restera gratuit pendant les trois prochains mois.

