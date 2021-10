BioNTech à la conquête du marché du vaccin africain

L'usine de production de vaccins de Pfizer-BioNTech à Marburg, en Allemagne. AP - Michael Probst

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Le laboratoire allemand a signé hier mardi des accords avec le Rwanda et l’Institut Pasteur de Dakar au Sénégal pour la fabrication de vaccins à ARN messager contre le Covid-19, mais aussi la malaria et la tuberculose. Objectif annoncé du projet : un transfert de compétences aux pays hôtes et la mise en place des lignes de productions de vaccins en Afrique et pour l’Afrique.