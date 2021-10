Combats dans le centre de la Somalie, l'ONU et l'Amisom se disent «alarmées»

Un soldat somalien dans la base militaire de Sanguuni, en 2018 (image d'illustration). AFP - MOHAMED ABDIWAHAB

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Ils appellent à une « cessation immédiate » des hostilités. Ces combats, dans l’État de Galmudug, opposent depuis plusieurs jours les forces pro-gouvernementales et la milice soufie Ahly Sunna Wa Jamaa. Ils ont déjà fait douze morts selon des sources sécuritaires. L’ONU s’inquiète des conséquences humanitaires de ces affrontements et craint aussi qu’ils ne retardent encore un peu plus le processus électoral en cours.