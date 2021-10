Burkina Faso: le Parti pour le développement et le changement quitte la majorité

Saran Sarémé, fondatrice du PDC, le 2 novembre 2014 à Ouagadougou. AFP - ISSOUF SANOGO

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Son président, Fadel Abdel Aziz Sérémé, l’a annoncé mardi soir par courrier au Premier ministre et au ministre de l’Administration territoriale et président de l’Alliance des partis de la majorité présidentielle. Une divergence sur les priorités du gouvernement sont la cause de cette décision.